BMO schließt erstes Closing für „Best Value Wohnen III“ ab

Der Fonds ist der bereits fünfte ausschließlich auf Wohnimmobilien ausgerichtete Spezial-AIF des Unternehmens und der dritte gemeinsame Wohnfonds in Zusammenarbeit mit Deka Immobilien. Mit dem ersten Closing ist nun auch der erste wichtige Meilenstein erreicht.

BMO Real Estate Partners Germany hat mit dem ersten Closing zum 30.11.2020 und einem damit gezeichneten Eigenkapital von über 62 Mio. Euro die Basis für den Start des „Best Value Wohnen III“ gelegt. Das geplante Ziel-Investitionsvolumen liegt bei max. 270 Mio. Euro. Nach dreijähriger Investitionsphase hat der Fonds eine anschließende Laufzeit von 15 Jahren.



BMO kooperiert dabei ein weiteres Mal mit der Deka und legt seit 2017 bereits den dritten gemeinsamen Wohnfonds für institutionelle Investoren – vorwiegend aus dem Anlegerkreis des Deka-Verbundes – auf. Der Vertrieb richtet sich, zugeschnitten auf deren Rendite-Profil, an das Sparkassen Depot A.



Für die eher risikoaverse Investorengruppe wird BMO REP Germany das Kapital vornehmlich in Wohnimmobilien (Bestandsobjekte sowie Bauprojekte mittels Forward-Deals) deutscher Groß- und Mittelstädte anlegen. Neben Ballungszentren und Schwarmstädten werden wirtschaftlich und demografisch überdurchschnittliche Regionen und Pendlerstädte im Fokus stehen.



„Der Wohnungsmarkt in Deutschland hat sich gerade während der Corona-Pandemie als sehr resiliente Assetklasse bewiesen. Dem Wunsch unserer Investoren nach wenig Risiko nachkommend, investieren wir ausschließlich in die Risikoklassen Core und Core+ und erreichen durch den Erwerb von Einzelobjekten unterschiedlicher Objektgrößen eine breite Diversifikation“, erklärt Thomas Hübner, Head of Investment bei BMO Real Estate Partners Germany. Neben der Hauptnutzungsart Wohnen gehören auch Mischnutzungskonzepte mit Flächen z. B. für Dienstleistungen, Praxen oder Kitas zu den Zielobjekten.