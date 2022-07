BMO Real Estate Partners firmiert um

Aus BMO Real Estate Partners wird Columbia Threadneedle Investments Real Estate Partners. Die Umfirmierung wurde am 4. Juli abgeschlossen.

.

Die Umfirmierung ist Teil der Integration des Geschäftsbereichs BMO Global Asset Management, der im November 2021 von Columbia Threadneedles Muttergesellschaft Ameriprise Financial übernommen wurde. Neben dem Firmen- und Logowechsel werden entsprechend auch die BMO-Fondsangebote mit dem Columbia-Threadneedle-Branding in Form des Präfix CT versehen.



„Mit der Umfirmierung in Columbia Threadneedle REP bündeln wir unsere Immobilienkapazitäten in Großbritannien und Kontinentaleuropa unter einem etablierten Namen, der zu den führenden Asset Managern weltweit zählt. Dies ist der richtige Schritt zur richtigen und wichtigen Zeit, da wir aufgrund des strukturellen Rückenwinds und der aktuellen Marktdynamik ein anhaltendes Interesse seitens der Investoren an Immobilien erwarten. Unter Columbia Threadneedle REP planen wir, unsere Markenpräsenz und unser Profil auf den europäischen Immobilienmärkten weiter auszubauen“, erläutert Stewart Bennett, Global Head of Alternatives bei Columbia Threadneedle.