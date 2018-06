BMO Real Estate veräußert Immobilienportfolio in Nordrhein-Westfalen

BMO Real Estate Partners Deutschland hat für einen ausländischen Investor ein gemischt genutztes Immobilienportfolio an die DIO Deutsche Immobilien Opportunitäten AG verkauft. Das Transaktionsvolumen liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich.

„Nach einer Haltedauer von mehr als zehn Jahren haben wir uns dazu entschlossen, die Objekte im Rahmen einer Portfoliobereinigung zu veräußern“, sagt Vincent Frommel, Head of Fund Management bei BMO Real Estate Partners Deutschland. „Das kleinteilige und hinsichtlich der Nutzungsart inhomogene Portfolio entspricht nicht unserer aktuellen Anlagestrategie. Mit der DIO Deutsche Immobilien Opportunitäten AG haben wir einen auf solche Portfolien spezialisierten Investor gefunden, der bereit ist, in die Objekte weiterhin gezielt zu investieren und hierdurch Werte zu steigern. BMO Real Estate Partners Deutschland hat Einzelhandelsimmobilien in innerstädtischen A-Lagen insbesondere in B- und C-Städten im Fokus. Darüber hinaus investiert BMO Real Estate Partners Deutschland verstärkt in Wohnimmobilien“, ergänzt er.



Die 16 überwiegend innerstädtisch gelegenen Immobilien sind auf verschiedene Städte in Nordrhein-Westfalen verteilt. Die Büro-, Wohn- und Geschäftshäuser verfügen über eine Gesamtmietfläche von mehr als 64.000 m² und generieren aktuell eine Jahresnettomiete von 5,3 Millionen Euro. Zu den Ankermietern des Portfolios gehören Lebensmitteleinzelhändler wie Rewe und Lidl.