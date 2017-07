BMO Real Estate Partners und Universal-Investment übernehmen Mehrfamilienhäuser in Berlin

Die Kondor Wessels Wohnen Berlin GmbH hat nach rund zweieinhalbjähriger Bauzeit den Neubau eines Wohnensembles mit 116 Mieteinheiten an BMO Real Estate Partners Deutschland übergeben, die die Immobilien für einen Fonds von Universal-Investment erwerben und betreiben. Das neue Wohnensemble liegt „Am Jugendweg 10", in einer ruhigen Wohngegend der Spandauer Siemensstadt und angrenzend an Charlottenburg. Es besteht aus vier Mehrfamilienhäusern (davon zwei fünfgeschossige und zwei sechsgeschossige Gebäude) und wurde in energieeffizienter Bauweise nach KfW-Standard 70 errichtet. Bei den 116 Wohnungen handelt es sich um 2- bis 4-Zimmer-Wohungen mit Wohnflächen zwischen 54 bis 110 m². Sie verfügen entweder über Balkone oder Terrassen sowie Fußbodenheizungen. Die Tiefgarage bietet Stellflächen für 64 PKW. Sämtliche Wohnungen und Tiefgaragenstellplätze sind bereits voll vermietet.

Die ruhige Gegend ist über die Stadtautobahn in jede Richtung bestens angebunden. Große Grünflächen wie die Jungfernheide liegen quasi vor der Haustür. Selbst der Schlosspark Charlottenburg ist fußläufig erreichbar. Auf rund 8.600 m² Grundstücksfläche entstanden in der für Berlin typischen Blockrandbebauung rund 9.600 m² Wohnfläche.



Anlässlich der Übergabe sagte Vincent Frommel, Head of Asset Management / Finance bei BMO Real Estate Partners Deutschland: „Der gesamte Bauprozess unseres neuen Wohnensembles in Berlin verlief erfreulich unspektakulär, so dass wir schon in Kürze die ersten Mieter in dem neuen, grünen Wohnensemble begrüßen können. Die fertiggestellten Gebäude passen perfekt zu unserer Ankaufsstrategie. Sie liegen in einer gesuchten Lage für Mietwohnungen und sind nicht ohne Grund schon voll vermietet."