BMO Real Estate und Justus Grosse schließen Projekt Deichhäuser ab

BMO Real Estate Partners Deutschland und Justus Grosse haben das Bauvorhaben „Deichhäuser“ im Rahmen des Projekts „Hafenkante“ in der Bremer Überseestadt im April 2018 fertiggestellt. In einer Bauzeit von weniger als zwei Jahren entstanden auf dem spektakulären Grundstück insgesamt 118 hochwertige Mietwohnungen sowie sechs Gewerbeeinheiten in direkter Südwestlage an der Weser. BMO Real Estate Partners Deutschland sicherte sich damit für ein Sondervermögen ein architektonisches Highlight in der Überseestadt. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Nach einem Entwurf des Berliner Architekturbüros Springer entwickelte der Bremer Projektentwickler Justus Grosse ein Ensemble von drei Gebäuden mit Tiefgarage, das sich durch seine hohe Individualität und detailverliebte Architektur auszeichnet.



Mit einer markant geschwungenen Klinkerfassade sind die „Deichhäuser“ auch architektonisch ein absolutes Highlight. „Wir freuen uns, mit dem Projekt „Deichhäuser“ in der Überseestadt das vorerst letzte direkte Wassergrundstück mit einem so außergewöhnlichen Gebäude entwickelt zu haben“, erklärt Clemens Paul, Geschäftsführender Gesellschafter der Justus Grosse Gruppe. „Zeitgemäßer Wohnraum ist am Markt noch immer unterrepräsentiert. Mit dem vielfältigen Angebot an barrierearmen und hochwertigen Wohnungstypen in den Deichhäusern werden wir der hohen Nachfrage gerecht“.



Durch die einmalige Lage an der Hafenkante erwartet die Mieter des Projekts „Deichhäuser“ ein 270 Grad-Ausblick auf die Weser und die gesamte Überseestadt. In nur wenigen Schritten erreicht man den angrenzenden Strand „Waller Sand“ mit hohem Freizeitfaktor, der zum Herbst 2018 fertiggestellt wird. Die individuellen 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen mit großzügigen Loggien und Terrassen, barrierearmer Erschließung und einer hochwertigen Ausstattung sind ab sofort bezugsfertig.

BMO Real Estate Partners Deutschland und Justus Grosse haben ihre Zusammenarbeit im Jahr 2016 mit den Projekten „Deichhäuser“ in Bremen und „Panorama“ am Baakenhafen in Hamburg gestartet.