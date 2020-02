BMO's Best Value Germany lll ist voll investiert

BMO Real Estate Partners Deutschland ist der dritte Abschluss eines Best Value Fonds innerhalb von zwei Jahren gelungen. Nach den beiden Spezial-AIFs Best Value Europe I und Best Value Germany I im Sommer 2019 ist nun auch der im April 2017 aufgelegte „Best Value Germany lll“ Fonds mit dem Ankauf eines Objekt in der Leverkusener Innenstadt erfolgreich abgeschlossen und hat damit sein prognostiziertes Zielvolumen von 300 Millionen Euro erreicht.

.

Das erworbene Objekt befindet sich am Wiesdorfer Platz 4 direkt neben der Rathaus Galerie und in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof. Auf einer Mietfläche von rund 12.700 m² präsentiert sich ein attraktiver Mietermix: Neben der Drogeriekette Rossmann sind u.a. auch das Modegeschäft Peek & Cloppenburg und eine Filiale des Off-Price-Stores TK Maxx angesiedelt. Verkäufer des Bestandsobjekts ist die Aachener Grundvermögen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Der „Best Value Germany lll“ hält insgesamt 11 Immobilien. Als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft agiert die Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH. Ziel des Spezial-AIFs ist es, durch den strategischen Ankauf von innerstädtischen Einzelhandelsimmobilien und Fachmarktzentren in Groß- und Mittelstädten, eine nachhaltige Ausschüttungsrendite für die Investoren zu generieren.



„Wir freuen uns, dass der Fonds bereits die geplanten Renditen übertrifft und sich damit in unsere erfolgreiche Best Value-Serie einreiht“, sagt Iris Schöberl, Managing Director Germany und Head of Institutional Clients bei BMO Real Estate Partners Deutschland. Als Städtespezialist investiert BMO Real Estate Partners bereits seit 20 Jahren in deutschen Mittel- und Großstädten.



„Das Objekt ergänzt die diversifizierte Struktur des gesamten Portfolios sowohl im regionalen Bezug als auch im Mietermix“, sagt Thomas Hübner, Head of Investment bei BMO Real Estate Partners Deutschland.