Bad Homburg: BMO kauft Karstadt-Filiale für Einzelhandelsfonds

BMO Real Estate Partners Deutschland hat den Karstadt in Bad Homburg für das Portfolio des Immobilien-Spezial-AIF „Best Value Germany III" erworben. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Verkäufer der Einzelhandelsimmobilie ist eine Projektgesellschaft der Rosco Unternehmensgruppe.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH BMO Global Asset Management BMO Real Estate Partners Bad Homburg

Das Objekt verfügt über eine Gesamtmietfläche von mehr als 18.800 m² und liegt in bester Lage der Fußgängerzone in der Louisenstraße 91-95, der zentralen Einkaufs- und Flaniermeile der Taunus-Kurstadt. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Louisen-Center mit einem Ladengeschäft des Bekleidungsunternehmens C&A und der Elektronik-Fachmarktkette Saturn sowie vielen weiteren Shops.



Der „Best Value Germany III" ist das neueste Produkt der Best Value Reihe von BMO Real Estate Partners Deutschland. Der Fonds mit einem geplanten Zielvolumen von 300 Millionen Euro befindet sich aktuell in der Fundraising-Phase. Er hat bereits Eigenkapitalzusagen institutioneller Investoren in Höhe von mehr als 86 Millionen Euro erhalten. Erste Ankäufe sind bereits erfolgt und eine Reihe weiterer Akquisitionen befinden sich zurzeit in der Due-Diligence-Prüfung. Mit dem Ankauf in Bad Homburg hält der Spezialfonds nun insgesamt ein Volumen von über 150 Millionen Euro. Er investiert primär in innerstädtische Einzelhandelsimmobilien und Fachmarktzentren in wirtschaftsstarken Groß- und Mittelstädten in Deutschland und wird von der Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH administriert.