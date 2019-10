BMO Real Estate Partners erwirbt Büroobjekt in Stuttgarter Innenstadt

BMO Real Estate Partners Deutschland hat für ein Sondervermögen deutscher Versorgungswerke eine Büroimmobilie in Stuttgart erworben. Der Verkäufer des Objekts ist die West City GmbH. Die Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH übernimmt die Administration des Sondervermögens.

Die Büroimmobilie verfügt über eine Gesamtmietfläche von über 8.000 m² und liegt an der Ecke der Hauptverkehrsachsen Rotebühl-/Schwabstraße im Stuttgarter Westen, der zum Stuttgarter Büroteilmarkt „Innenstadt“ zählt. In unmittelbarer Umgebung befindet sich Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr, über den der Stuttgarter Hauptbahnhof in nur wenigen Minuten erreicht werden kann. Das Objekt wird aktuell durch den Verkäufer umfassend modernisiert und an aktuelle Nutzeranforderungen angepasst. Die Immobilie ist langfristig an das Land Baden-Württemberg als Hauptmieter sowie an zwei Tageskliniken vermietet. Nach Abschluss der Modernisierungsarbeiten wird der Standort die neue Hauptverwaltung der Dualen Hochschule des Landes Baden-Württemberg.



„Wir freuen uns, mit der Immobilie in der Rotebühlstraße ein qualitativ hochwertiges Büroobjekt mit optimaler Verkehrsanbindung in einem der gefragtesten Teilmärkte Stuttgarts erworben zu haben. Die bonitätsstarke Mieterstruktur garantiert einen nachhaltig stabilen Cashflow. Immobilien mit diesen Eigenschaften sichern langfristig die Wiedervermietbarkeit und das Wertschöpfungspotential – über Marktzyklen hinaus“, kommentiert Thomas Hübner, Head of Investment bei BMO Real Estate Partners Deutschland.



„Angesichts der enormen Relevanz von Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit suchen wir gezielt Bestandsimmobilien in guten, urbanen Lagen, die durch Umbau im modernen Standard genutzt werden können. Der Nutzermix aus Dualer Hochschule und Tageskliniken trägt zusätzlich zur Risikodiversifikation des Sondervermögens bei“, ergänzt Iris Schöberl, Managing Director bei BMO Real Estate Partners Deutschland und Head of Institutional Clients.