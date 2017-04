BMO legt weiteren Spezial-AIF für Einzelhandelsimmobilien auf

BMO Real Estate Partners Deutschland hat den dritten Immobilien-Spezial-AIF der Best Value Germany-Serie gestartet und dafür bereits ein erstes Investment in Bonn getätigt. Der Best Value Germany III investiert in innerstädtische Einzelhandelsimmobilien und Fachmarktzentren in deutschen Groß- und Mittelstädten. Der Fonds hat ein Ziel-Investitionsvolumen von 300 Mio. Euro. Eigenkapitalzusagen eines institutionellen Investors in Höhe von 75 Millionen Euro liegen bereits vor. Der Vorgängerfonds Best Value Germany II ist derzeit zu 75 Prozent investiert.

Als Anfangsinvestment kaufte BMO Real Estate Partners Deutschland für den Best Value Germany III ein Geschäftshaus im Zentrum der Bonner Innenstadt, das Anfang April in den Bestand übernommen wurde. Es liegt in der Fürstenstraße 2-4 mit direkter Anbindung an die Hauptgeschäftsstraße der früheren Bundeshauptstadt. Das Objekt besteht aus zwei in geschlossener Bauweise errichteten Gebäuden und verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 2.400 m². In unmittelbarer Umgebung befinden sich das Kurfürstliche Schloss als Sitz der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität sowie der Bonner Hofgarten. Ankermieter sind der Sports-Retailer Blue Tomato und Daniels Mode. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, auch über den Verkäufer des Gebäudes wurde auf Anfrage unserer Redaktion keine Auskunft erteilt. Beratend tätig war Comfort. Weitere Objekte für das Portfolio des Best Value Germany III befinden sich zurzeit in der näheren Ankaufsprüfung.