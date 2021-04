Mit der Investition am Mikrostandort Schwäbisch Hall geht der Wohnen-Spezial-AIF in das letzte Viertel der Investitionsphase. Nach dem Ankauf in der Bremer Überseestadt ist das „Sunny West“ das zweite Wohnprojekt innerhalb weniger Tage, das der Investmentmanager im Rahmen eines Forward Deals für den „Best Value Wohnen II“ erwirbt.…

Fotos: Wilma/Plan B



[…]