BMO kauft Hunkemöller-Flagship Store in der Kölner City

Der Asset Manager kauft für seinen Best Value Europe II erstmals in Deutschland und investiert in eine Highstreet-Immobilie in der Kölner 1a-Lage Hohe Straße, eine der meist besuchtesten Einkaufsstraßen Deutschlands.

BMO Real Estate Partners Germany erwirbt High Street Immobilie in Bestlage im Kölner Zentrum. Das 2017 erbaute Single-Tenant-Objekt in der Hohe Straße 84-86 verfügt über eine Gesamtfläche von rund 1.500 m². Der international agierende Anbieter für Lingerie, Bademode und Unterwäsche, Hunkemöller, betreibt am Standort derzeit einen modernen Flagship-Store im Erd- und ersten Obergeschoss. Der Ankauf erfolgte für den Fonds „Best Value Europe II“. Investiert wird in Handelsimmobilien in Bestlagen europäischer Metropolen. Das aktuelle Bruttofondsvermögen liegt bei über 423 Mio. Euro und ist in sieben europäischen Ländern investiert. Das Ziel-Investitionsvolumen des Fonds liegt bei 1 Mrd. Euro.



„Mit diesem Investment legen wir den wichtigen Grundstein zum Ausbau des ‚Best Value Europe II‘, nachdem bereits in zahlreiche herausragende internationale Immobilien investiert werden konnte. Unser Fokus liegt in diesem Fonds auch weiterhin auf Top-Einzelhandelsimmobilien in ausgewählten europäischen Großstädten und Metropolen“, sagt Thomas Hübner, Head of Investment bei BMO Real Estate Partners Germany.



Im Rahmen der Transaktion wurde BMO Real Estate Partners Germany von Jebens Mensching als rechtlicher und von Duff & Phelps Reag GmbH als technischer Due-Diligence-Partner begleitet. Des Weiteren waren RalphHagedorn auf Käuferseite und Pestlin & Co. Corporate Finance auf Verkäuferseite beratend tätig.