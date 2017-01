BMO kauft Augsburger Handelsimmobilie

BMO Real Estate Partners Deutschland hat mit einem Geschäftshaus in Augsburg bereits die 29. Einzelhandelsimmobilie für den Immobilien-Spezial-AIF „Best Value Germany II" (BVG II) erworben, der von der Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH administriert wird.

Das Objekt Annastraße 6 liegt in einer 1A-Lage in der zentralen Fußgängerzone in unmittelbarer Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs und zahlreicher Sehenswürdigkeiten der historischen Altstadt. Es verfügt über eine Gesamtmietfläche von 1.740 m², wovon ca. 1.200 m² auf eine Einzelhandelsfläche entfallen. Hinzu kommen Büro- und Wohnflächen in den Obergeschossen. Hauptmieter des vollständig vermieteten Objekts ist eine Filiale des Bekleidungsunternehmens New Yorker.



Der Ballungsraum Augsburg gehört zu den wirtschaftsstärksten Regionen Bayerns und steht in Hinsicht der Bevölkerungsgröße nach München und Nürnberg an dritter Stelle. BMO Real Estate Partners Deutschland wurde beim Ankauf von Jebens Mensching LLP in Hamburg und dem Ingenieursbüro Consulting Partners Hamburg beraten. Das Immobilienmaklerbüro Rendita GmbH & Co.KG war vermittelnd tätig.



Der Immobilien-Spezial-AIF BVG II investiert in Einzelhandelsimmobilien in den Top-Lagen deutscher Mittel- und Großstädte mit einer Größenordnung zwischen fünf und 50 Millionen Euro. Das Ziel-Investitionsvolumen des BVG II beträgt rund 500 Millionen Euro.