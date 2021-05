BMO investiert in Wohn- und Geschäftshaus in Sachsenhausen

BMO Real Estate Partners Germany hat eine über 2.800 m² große Liegenschaft im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen für seinen Spezial-AIF „Best Value Wohnen II“ erworben. Verkäufer der Immobilie ist die Deutsch-Schweiz Immobilienbesitz GmbH. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart.

.