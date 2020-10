BMO erwirbt Wohngebäude „Neo Living“ in München von CA Immo

BMO Real Estate Partners Deutschland hat das Wohngebäude„Neo Living“ im Quartier Baumkirchen Mitte von CA Immo erworben. Das Unternehmen baut mit diesem Ankauf das Portfolio des im Oktober 2019 gestarteten Immobilien-Spezial-AIF „Best Value Wohnen II“ [wir berichteten] weiter aus. Der Fonds konzentriert sich wie sein Vorgänger auf Objekte mit Wohn- und Mischnutzungskonzepten als nachhaltiges Anlageprodukt.

