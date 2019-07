BMO: Best Value Europe I voll investiert

BMO Real Estate Partners hat den Fonds „Best Value Europe I“ (BVE I) vollständig investiert. Als letztes Objekt für das Fondsvermögen wurde eine hochwertige Einzelhandelsimmobilie in Madrid in der Prime-Lage Calle Serrano erworben. „Mit dem ‚Best Value Europe I‘ haben wir einen Nerv in der deutschen Investment-Community getroffen: Wir bieten unseren Kunden dank unseres internationalen Netzwerks Zugang zu attraktiven Einzelhandelsimmobilien an europäischen Topstandorten“, kommentiert Iris Schöberl, Managing Director Germany und Head of Institutional Clients bei BMO Real Estate Partners Deutschland.

Der „Best Value Europe I“ umfasst damit nun ein 700 Millionen Euro schweres Portfolio mit 13 Top-Einzelhandelsimmobilien außergewöhnlich hoher Gebäudequalität. Sie liegen in den 1-ALagen acht europäischer Metropolen von Amsterdam über Barcelona, Brüssel, Paris, Prag, Madrid, Mailand und Rom. Das Portfolio beinhaltet führende internationale Einzelhändler aus dem Luxussegment wie z.B. Prada, Zilli, Zegna und Loro Piana. Auf sie entfallen rund 60 Prozent der Mieterträge. Die restlichen Einnahmen generieren hochwertige Einzelhandelsmarken aus dem Premiumsegment.



BMO Real Estate Partners registriert nach wie vor eine starke Nachfrage nach Ladengeschäften in den 1-A-Lagen von Topstädten, die von einem überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum, starken Tourismuszahlen und einer hohen Kundenfrequenz profitieren. Einzelhändler erkennen zunehmend die Vorteile eines Omnichannel-Verkaufsansatzes, das heißt die nahtlose Integration aller Kanäle wie Online, Mobil und Ladengeschäft. Gerade Ladengeschäfte sind ein wichtiger Bestandteil jeder starken Einzelhandelsmarke, sei es zum Zweck der Unterstützung von Vertrieb, Großhandel, Franchise- oder Online-Geschäft, oder sogar zur Erhöhung der Markenbekanntheit. Sichtbarkeit und Kundenfrequenz bleiben dabei die entscheidenden Kriterien bei der Standortsuche. Daher werden die 1-A-Lagen nach Einschätzung von BMO auch weiterhin eine langfristig attraktive Investmentmöglichkeit darstellen und bildet die Basis für das Nachfolgeprodukt. Der „Best Value Europe II“ (BVE II) hat den Ansatz des BVE I aufgenommen und regional mit Fokus auf die Top-Tourismusstandorte Europas erweitert. Investiert wird nach wie vor in das Luxussegment, aber auch in Premium- und Gastronomiestandorte. Der BVE II verfügt bereits über acht Objekte mit einem Gesamtvolumen von über 230 Millionen Euro.