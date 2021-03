BMO baut Portfolio in der Assetklasse Wohnen aus

Im Rahmen der Investmentstrategie für 2021 verfolgt BMO Real Estate Partners Germany den Ausbau der Präsenz im Wohnen-Segment und setzt so die Expansion in diesem Bereich weiter fort. „Damit sind Gewerbeimmobilien aber nicht vom Tisch“, erläutert Iris Schöberl, Managing Director .

.

BMO Real Estate Partners Germany verzeichnete im Jahr 2020 einen Anstieg des verwalteten Immobilienvermögens (AuM – Assets under Management) auf rund 3,6 Mrd. Euro (Stand 31.12.2020). Das Transaktionsvolumen lag im vergangenen Jahr bei 336 Mio. Euro. Damit verwaltet der Münchner Fondsmanager aktuell rund 180 Objekte an 97 Standorten in Deutschland. 61 davon sind Wohnimmobilien mit 3.661 Wohneinheiten und einer Gesamtwohnfläche von rund 277.400 m².



Der geplante Ausbau der strategischen Investitionen in die Assetklasse Wohnen konnte damit weiter vorangetrieben werden: Das stark wachsende Segment beläuft sich bereits auf 1,2 Mrd. Euro Assets under Management. Das erste Closing des inzwischen fünften ausschließlich auf Wohnimmobilien ausgerichteten Spezial-AIF „Best Value Wohnen III“ sowie der Portfolio-Ausbau von „Best Value Wohnen II“ zeugen von der erfolgreichen Expansion im Wohnen-Segment.



In Summe wurden im vergangenen Jahr acht Objekte mit einem Gesamtvolumen von rund 267 Mio. Euro erworben. Auch die Top Deals aus 2020 zählen zum Wohnen-Segment. Neben dem Ankauf des „Neo Living“ in München [wir berichteten] konnte der Erwerb des „Quartiers an der Elbe“ in Magdeburg, das letzte sich in der Entstehung befindliche Wohnbaugrundstück in direkter Innenstadt- und Elbnähe, verkündet werden [wir berichteten]. Darüber hinaus ist mit dem Ankauf eines gemischt genutzten Objekts auf der Avenue des Champs-Élysées im Herzen von Paris der erste Club Deal in Frankreich für BMO Real Estate Partners Europe erfolgt, der die länderübergreifende Zusammenarbeit der Standorte weiter festigt.



„Durch unser europäisches Netzwerk können wir für unsere deutschen Kunden attraktive Investments in Bestlage und über die Landesgrenzen hinaus erwerben. Für unsere Bestandskunden sehen wir ein Einkaufspotenzial von 200 bis 300 Mio. Euro – stets mit dem Fokus auf stabile Erträge und ein hohes Wertsteigerungspotenzial“, so Thomas Hübner, Head of Investment bei BMO Real Estate Partners Germany.



Neben dem Wohnen-Segment mit einem Anteil von 29,3 Prozent der Mieten liegt das Einzelhandels-Segment mit einem Anteil von 48,4 Prozent der Mieten – verteilt auf 94 Objekte mit einer Gesamtmietfläche von rund 520.000 m² – weiterhin auf Platz 1 der Investments. Der Anteil von Büro und Praxis liegt bei 11,1 Prozent.



„Für den Handel war das vergangene Jahr äußerst herausfordernd und auch aktuell ist noch keine Entspannung der Situation eingetreten. In der Vermietung legen wir großen Wert auf einen offenen Austausch mit unseren Mietern, um die Auswirkungen der Pandemie abzufedern. Durch diese partnerschaftliche Zusammenarbeit konnten wir mit 90 Prozent unserer Mieter Nachverträge abschließen, um eine angemessene Verteilung der finanziellen Lasten zu erreichen“, berichtet Vincent Frommel, Head of Fund Management & Debt Finance bei BMO Real Estate Partners Germany.



Um Trends und Entwicklungen in den Innenstädten abzubilden, wurde währenddessen in Zusammenarbeit mit der Bulwiengesa AG der erste Highstreet-Report veröffentlicht und ein zugehöriges Tool entwickelt, das die Mieter- und Besatzstrukturen in den Highstreets 141 deutscher Städte erfasst. Die Bestandsaufnahme wird zukünftig jährlich aktualisiert und schafft damit die Basis für die Verifizierung von Veränderungen am jeweiligen Standort. Mit insgesamt elf innerstädtischen Einzelhandelsimmobilien und Fachmarktzentren ist die Investitionsphase des Spezial-AIF

„Best Value Germany III“ abgeschlossen.



„Für das aktuelle Jahr planen wir, unsere Präsenz im Bereich Wohnen auch mit einem paneuropäischen Fonds weiterhin auszubauen und mit nachhaltigen Anlageprodukten attraktive Investitionsmöglichkeiten für unsere Kunden zu schaffen. Den kommenden Monaten sehen wir mit Zuversicht entgegen und legen unser Hauptaugenmerk auf die Chancen, die sich der Immobilienbranche auch in herausfordernden Zeiten wie diesen bieten“, gibt Iris Schöberl ihre Prognose für 2021.