BME mietet Räumlichkeiten im Khoch2 in Eschborn

Der Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik e.V. (BME) zieht Mitte Juni dieses Jahres vom bisherigen Standort in Frankfurt-Höchst in die Frankfurter Straße 27 nach Eschborn. Dort hat der BME einen langfristigen Mietvertrag mit der Karl-Gruppe abgeschlossen, die die Immobilie Ende 2016 erworben hat [Karl-Gruppe setzt dreimal auf Eschborn].

Der BME mietet zwei Geschosse des Büroturms mit einer Gesamtmietfläche von ca. 2.300 m² an. Die Mietfläche wird in den kommenden Monaten umfassend revitalisiert und entsprechend der individuellen Raumstruktur vom Einkäuferverband konzeptioniert: Moderne, helle Büroräume und großzügige Besprechungsräume werden hier durch den Eigentümer erstellt.



Das Bürogebäude in der Frankfurter Straße 27 wird derzeit zusammen mit dem benachbarten Objekt in der Mergenthalerallee 38-40 unter dem neuen Namen Khoch2 durch Karl projektiert und an die Anforderungen moderner Büronutzer angepasst. Beide Gebäude verfügen in Zukunft über Vollklimatisierung, darüber hinaus werden die Außenanlagen neu gestaltet. Der neue Mieter wird die Räumlichkeiten Mitte Juni 2018 beziehen.