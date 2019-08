Blutgeschwister und Rituals eröffnen in Erfurt

In der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt gibt es ab Herbst in der 1A-Lage zwei Neuzugänge: Das Modelabel Blutsgeschwister wird auf Vermittlung von Comfort in die Schlösserstraße, die Kosmetik-Kette Rituals auf Vermittlung von Lührmann in die 1A-Lage Am Anger Stellung beziehen.

Blutsgeschwister zieht in die Schlösserstraße

Das Modelabel Blutsgeschwister kommt im Herbst mit einem eigenen Store nach Erfurt. In der Schlösserstraße 25 hat das Unternehmen aus Berlin eine ca. 130 m² große Einzelhandelsfläche gemietet. Die Comfort Berlin-Leipzig GmbH hat das Ladenlokal, das sich im Eigentum eines privaten Investors befindet, vermittelt. Der neue Erfurter Store in der Fußgängerzone nahe Breuninger wird bundesweit bereits der 15. Store des individuellen Modelabels sein.



Rituals bereichert Mieterbesatz am Anger

Die niederländische Marke Rituals wird im Herbst direkt am Kreuzungsbereich Anger, Bahnhofstraße und Schlösserstraße eine neue Filiale eröffnen. Dafür hat Rituals einen Store mit rund 120 m² Verkaufsfläche Am Anger 60 angemietet. Vormieter des Ladenlokals ist Bonita. Lührmann hat bei der Anmietung in der 1A-Lage der thüringischen Landeshauptstadt beraten. Die Lage bietet eine hohe Passantenfrequenz, in der Nachbarschaft finden sich Filialisten wie H&M, Hallhuber, Zara und Depot.



Zudem gibt es auch in der Gastroszene einige Neueröffnungen in der City. Am 18. September wird das Steak-Restaurant Block House in der Top-Lage am Anger 39 seine Eröffnung feiern, es ist die erste Filiale im Freistaat Thüringen. Auf rund 185 m² werden im ehemaligen Held-Haus rund 128 Sitzplätze zur Verfügung stehen, außerdem gibt es 84 Terrassen-Plätze. Für den Standort am Fischmarkt 18 hat sich die Burgergrill-Bar „Hans im Glück“ aus München entschieden. Der konkrete Eröffnungstermin für die erste thüringische Filiale steht aber noch nicht fest. In der Futterstraße 18 geht es bereit in dieser Woche los. Dort eröffnet das türkische Restaurant „Ba Badiyel“ mit fast 70 Plätzen.



Weiterhin auf sich warten läßt das bereits für Ende 2018 angekündigte Vapiano im einstigen Bankgebäude in der Bahnhofstraße 38. Einen offiziellen Termin für die Eröffnung des ersten Vapianos in Thüringen gibt es nach wie vor nicht. Die lokale Presse spekuliert bereits darüber, dass aufgrund der angespannten finanziellen Situation des Unternehmens aus dem Debüt nichts mehr wird.