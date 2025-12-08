Blumenladen Rosérie eröffnet im Alexa

Am Freitag hat der Blumenladen Rosérie seine Türen im Alexa am Alexanderplatz eröffnet. Im ersten Obergeschoss des Shopping- und Freizeitcenters finden die Besucherinnen und Besucher damit künftig ein vielfältiges Sortiment an frischen Schnittblumen, Floristik-Dekorationen und Arrangements. Für die Vermietung des neuen Shops verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das Alexa im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

.

„Wir freuen uns sehr über die Eröffnung von Rosérie und sind stolz, dass der neue Shop das Alexa als Standort für seinen Markteintritt in Berlin gewählt hat“, sagt Center Manager Oliver Hanna. „Rosérie passt perfekt ins Alexa, denn Blumen bringen einfach Freude. Und was gibt es Schöneres, als den Shoppingausflug mit einer stilvollen Blumendekoration für zu Hause zu krönen.“