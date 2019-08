In der besten Geschäftslage von Hannover werden jetzt auch Blumen und Pflanzen verkauft. Möglich macht dies eine von der Comfort Hamburg GmbH vermittelte Interimsvermietung. Der bereits eröffnete Store in der Georgstraße 24 ist für Blume 2000 das Pilotprojekt für ein neues Pop-up-Konzept, welches eigens für top innerstädtische Einzelhandelslagen entwickelt wurde. Der Vormieter in dem 100 m² großen Ladenlokal war Swatch.

.