BlueRock Group kauft erstmals in Nürnberg

Die BlueRock Group hat mit ihrem AIFM-regulierten Immobilienfonds BlueRock Fund den ersten Ankauf in Nürnberg getätigt und ein Bürogebäude im Business-Standort Hansapark erworben. Verkäufer ist ein US Family Office. Das 1994 errichtete Gebäude mit 16.000 m² Gesamtfläche, davon 8.500 m² Büro-, 2.500 m² Lager- und 4.000 m² Allgemeinflächen, ist vollständig und langfristig an die Deutsche Telekom vermietet. Zu dem Komplex an der Dieselstraße gehören 117 Außenstellplätze.

.