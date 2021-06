BlueRock baut Deutschland-Portfolio mit Eschborner Bürotürmen aus

Die Schweizer BlueRock Group erweitert ihr Deutschland-Portfolio und kauft zwei der drei siebenstöckigen Bürogebäude des Wöhr + Bauer Projekts „Mergenthaler Connects“. Der Bürokomplex profitiert durch seine Lage in Eschborn an die gute Anbindung an die Mainmetropole.

„Es freut uns, mit diesem Investment unser Portfolio in Deutschland zu erweitern. Die Lage in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main macht die Büroobjekte für Unternehmen besonders attraktiv. Frankfurt ist weltweit einer der bedeutendsten Finanzplätze, was auch einen großen Einfluss auf die Regionen wie Eschborn und die unmittelbare Umgebung der Objekte hat. Dementsprechend wichtig war es uns, in moderne Objekte zu investieren, die auch mit dieser Entwicklung mithalten können und deren Potenzial wir weiter ausbauen möchten“, sagt Ronny Pifko, Managing Partner und Mitbegründer der BlueRock Group.



Die zwei veräußerten Objekte in der Mergenthalerallee 42 und der Frankfurter Straße 27 verfügen über eine Mietfläche von ca. 15.000 m² und wurden 1989 erbaut und in den Jahren 2019/2020 umfassend revitalisiert. Sie weisen einen Vermietungsstand von ca. 90 Prozent auf. Als Ankermieter fungiert die Enterprise Holding, die 2018 einen Mietvertrag über zehn Jahre für den Standort abgeschlossen hat [wir berichteten]. Die BlueRock Group plant weitere 1,5 Millionen Euro in die Gebäude zu investieren.



Wöhr + Bauer hatte sich die Eschborner Bürotürme im Sommer 2018 von der Karl Gruppe gesichert und startete im Anschluss direkt mit dem Refurbishment [wir berichteten]. Im Bestand ist nach dem Verkauf an BlueRock damit nur noch der Büroturm in der Mergenthalerallee 38-40, der bis Ende 2022 modernisiert und unter dem Namen „Mergenthaler“ neu positioniert werden soll.



Bei der Transaktion und Strukturierung waren die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC und Ecovis Deutschland steuerlich tätig. Als Rechtsberatung standen Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und Gelbart Legal Verkäufer und Käufer beratend zur Seite. Das technische Gebäudemanagement wird die Völkel Company Real Estate Management GmbH für die BlueRock Group verantworten, MV Advisors war beratend tätig. Auf Verkäuferseite war CBRE beratend tätig.