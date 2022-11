Blueorange beteiligt sich am Projekt Alter Fischereihafen Cuxhaven

Blueorange Development Partner, ein Unternehmen der Volksbank BraWo-Unternehmensgruppe, steigt als gleichberechtigter Partner in die AFH Alter Fischereihafen Cuxhaven GmbH ein, die in die Gebäude im Alten Fischereihafen in den nächsten zehn Jahren rund 300 Mio. Euro investieren will. Verkäufer und Partner ist die Plambeck Holding GmbH, die sich das Hafenareal in 2016 gesichert hatte.

.

Die beiden Partner planen ca. 300 Millionen Euro in den nächsten Jahren in den Erhalt und die Umnutzung der denkmalgeschützten Gebäude, in moderne Hotelangebote, attraktive Büro- und Praxisflächen, Restaurants und Einzelhandel zu investieren. Zusammen mit dem Tor zur Welt können ca. 60.000 m² Nutzfläche entwickelt und 2.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG war beim Verkauf beratend und vermittelnd tätig.