Blue Tomato expandiert erstmals nach Düsseldorf

Voraussichtlich zum Mai 2021 wird der Retailer Blue Tomato seinen ersten Shop in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt beziehen. Der internationale Boardsport- und Lifestylespezialist hat hierfür rund 350 m² Verkaufsfläche inklusive Lager in dem ehemaligen Kaufhaus der Modekette Kult in der Flinger Straße 23-25 / Mittelstraße 2-6 angemietet.

.

Die ca. 4.000 m² große Immobilie wird aktuell von Aldi Süd im Rahmen eines Generalmietvertrags betrieben und ist nun vollvermietet. Weitere Mieter neben Aldi Süd und Blue Tomato sind das Deli Café Birdie & Co., die Burgerkette Five Guys, der Haushaltsgerätevertrieb Vorwerk sowie das chinesische Technologieunternehmen Xiaomi. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses exklusiv für Aldi Süd beratend tätig und betreut auch die einzelnen Untervermietungen. Der Mieter wurde durch die Stores and Concepts Immobilien GmbH beraten.