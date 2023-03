Blue Estate stellt sich neu auf

Die Blue Estate forciert ihre Expansion in Süddeutschland. Neben einem neuen Markenauftritt zieht die Tochter der Stuttgarter Versicherung nicht nur in Stuttgart um, sondern eröffnet auch eine weitere Niederlassung in der bayerischen Landeshauptstadt.

.

Neben den bereits bestehenden Büros in Stuttgart und Frankfurt wird Blue Estate im März eine weitere Niederlassung in München eröffnen und damit seinen Wachstumspfad gen Süddeutschland verfolgen. Den Aufbau der neuen Niederlassung wird Stefan Gottschalk verantworten.



In Stuttgart geht der Immobiliendienstleister im wörtlichen Sinne neue Wege. Zum 1. März 2023 werden die Geschäftsräume von der Sophienstraße auf 650 m² in die Seyfferstraße 34 verlegt. Mit dem Umzug in den Stuttgarter Westen bezieht Blue Estate räumlich bei seiner Muttergesellschaft, der Stuttgarter Versicherung, Stellung.