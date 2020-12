Blue Estate gestaltet Führungsetage um

Bei der Blue Estate GmbH kündigt sich eine Veränderung im Gesellschafterkreis und in der Geschäftsführung an. Zum Jahreswechsel werden Uwe Jaggy und Michael Hoffmann ihre am. 1. Januar 2019 angetretene Funktion als geschäftsführende Gesellschafter [wir berichteten] aufgeben. Während Uwe Jaggy auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen aus dem Unternehmen ausscheidet wird Michael Hoffmann dem Unternehmen auch weiterhin tatkräftig zur Verfügung stehen. Die Gesellschaft wird von den beiden Gründungsgesellschaftern Axel Ramsperger und Götz Heimerdinger als Geschäftsführer weitergeführt.

Die seit 2016 bestehende Niederlassung in Konstanz wird an die Tectum Real Estate GmbH übergeben. Die Blue Estate wird auch zukünftig mit dem neuen Partner bei gemeinsamen Aktivitäten im Bodenseeraum zusammenarbeiten.



„Wir lösen die Herausforderungen der Zukunft durch Steuern und Entwickeln von Immobilienwerten. Diese kennen, schaffen und optimieren wir“, so Axel Ramsperger. „Unsere Stärken liegen in der lösungsorientierten Verknüpfung von allen Leistungen in der Immobilie für unsere Mieter und Eigentümer“, ergänzt Götz Heimerdinger.