Blue AM kauft Ottobrunner Polizeistation von DIC Asset

Blue Asset Management hat für ein Schweizer Family Office im Rahmen eines Investment Management Mandates für die DACH Region mit Stonehage Fleming das Dienstgebäude der Polizeiinspektion in München-Ottobrunn erworben. Verkäuferin ist die DIC Asset AG, welche das Objekt in 2007 erworben hat. Nachdem die rund 2.000 m² große Immobilie ab Mitte 2010 leer stand, startete DIC eine umfassend Revitalisierung und vermietete die Flächen später langfristig an den Freistaat Bayern. Langfristig finanziert wurde die Immobilie durch die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg. Die Akquisition stellt eine Folgetransaktion für den Kunden von Blue Asset Management dar und überzeugt laut des Asset Managers durch ein attraktives langfristig-orientiertes Ausschüttungsprofil.

