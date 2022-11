Die Block House Restaurantbetriebe AG ist auf Expansionskurs. Nach dem Soft Opening Anfang Oktober feierte das Restaurant jetzt seine offizielle Eröffnung im Haus am Rudolfplatz. Auf die exponierter Innenstadtlage in der Domstadt, folgen Anfang nächsten Jahres auch Restaurants in den Toplagen von Stuttgart und München.

