BLG Logistics verlängert 64.000 m² Logistikfläche in Frankfurt-Fechenheim

Auf dem Gelände der ehemaligen Neckermann-Deutschlandzentrale, dem OSWE Gelände in Frankfurt-Fechenheim, hat der international agierende Logistikdienstleister BLG Logistics seinen Mietvertrag verlängert. In dem rund 64.000 m² großen Logistikcenter werden Logistikdienstleistungen für verschiedene Kunden aus dem Bereich Fashion, Berufsbekleidung und Arbeitsschutz abgewickelt. Das Areal zeichnet sich durch seine verkehrsgünstige Lage in der Mitte Deutschlands aus und bietet durch seine Anbindung an Autobahnen, Bahnstrecken und den internationalen Flughafen Frankfurt beste Voraussetzungen als Handelsstandort. Das Maklerhaus Logivest hat die Prolongation begleitet.

Als erstes Unternehmen in Europa setzt die BLG Logistics in den denkmalgeschützten Gebäuden des Standorts auf eines der modernsten Lager- und Kommissioniersysteme, das es derzeit gibt. Das sogenannte „G-Com“ ist ein hoch-dynamisches und skalierbares Kommissioniersystem, das die Intralogistik im Frankfurter Logistikcenter revolutioniert hat. Ab sofort müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kommissionierbereich für retournierte Ware nicht mehr zur Ware laufen, sondern die Ware kommt zu ihnen. Für die Umsetzung dieses Konzepts haben engelbert strauss und BLG LOGISTICS den Deutschen Logistikpreis 2015 und den Europäischen Logistikpreis 2016 gewonnen.