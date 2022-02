Rund 7.000 m² Hallenfläche hat die Logivest in Zusammenarbeit mit Colliers im hessischen Dietzenbach-Steinberg an BLG Logistics vermittelt. Der Logistikdienstleister, der seit 2013 eine Niederlassung in Frankfurt hat, war auf der Suche nach einem Zweitstandort für seine Textillogistikabwicklung. Vermieter der Immobilie in der Waldstraße 29 ist die Drestate Service GmbH.

