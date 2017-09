BLB NRW wieder mit Doppelspitze

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) wird künftig wieder von einer Doppelspitze geführt: Seit dem ersten September hat Marcus Hermes die vakante Geschäftsführerposition inne und verantwortet neben Gabriele Willems das Immobiliengeschäft des Landes NRW.

In einer kurzen Einführungsveranstaltung in der Düsseldorfer Zentrale des BLB NRW wurde Hermes am vergangenen Freitag u.a. von seiner Geschäftsführungskollegin Gabriele Willems, Staatssekretär Dr. Patrick Opdenhövel aus dem Ministerium der Finanzen und den Mitarbeitern der Zentrale begrüßt. Das Ministerium habe sich der Besetzung der zweiten Geschäftsführerposition mit großer Sorgfalt gewidmet und sei deshalb von der Qualität der Auswahl absolut überzeugt, sagte Dr. Opdenhövel in seinem Grußwort.



Marcus Hermes ist seit mehr als 18 Jahren in der Bau- und Immobilienwirtschaft tätig. Zwischen 2003 und 2013 arbeitete der Ökonom als Geschäftsführer und Finanzchef für verschiedene Gesellschaften im Hochtief-Konzern. Von dort wechselte er 2013 zur Porr Bau GmbH in Österreich und war dort für die Landesgesellschaften in Ost- und Südeuropa verantwortlich, unter anderem für die Länder Polen, Tschechien, Slowakei, Serbien und Ungarn. 2016 übernahm er die Leitung eines Geschäftsfeldes bei der CG Gruppe.