BLB NRW schreibt Wertgutachten für den Verkauf des Campus West aus

So funktioniert politische Augenwischerei: Nachdem die hochtrabenden Pläne für den Campus West an der Aachener Hochschule fast sechs Jahre lang ein eher kümmerliches Dasein in den Aktenordnern des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB NRW) als Eigentümer des 325.000 m² großen Areals gefristet haben, verkündet die Behörde nun stolz, dass sie einen Beschluss gefasst hat. Die Grundstücke (das ehemalige Areal des Westbahnhofs und die angrenzenden Gebiete entlang der Süsterfeldstraße) sollen verkauft werden, am besten an ein Konsortium aus RWTH Aachen, Stadt Aachen und regionalen Industriepartnern. So viel stand eigentlich schon vor Jahren fest.

.

Seit 2010 nämlich wird bereits das Pendant zum Campus West, der Campus Melaten, entwickelt – und schreibt seither eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Unter der Ägide der Campus GmbH wurden/werden im Dreimonatsrhythmus Grundsteine gesetzt und Richtfeste gefeiert. 300 nationale und internationale Partner werden mit Forschungseinrichtungen und Entwicklungszentren hier Anker setzen, oder haben dies bereits getan. Der Campus West, geplant für 19 Forschungscluster mit Büro- und Hallenflächen, Laboreinrichtungen und Technologiezentren, Hotel, Cafés, Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten, wurde hingegen in einen Dornröschenschlaf versetzt. Zwar musste das zum Plangebiet gehörende Gelände entlang des Westbahnhofs zunächst aufwendig rückgebaut werden, ansonsten waren es „zahlreiche Variantenprüfungen“ oder „komplexe Abstimmungsprozesse“, die den Fortgang verhindert haben.



Immerhin konstatiert der BLB NRW nun auch öffentlich, dass „das Projekt Campus West bislang nicht in der gewünschten Geschwindigkeit vorangebracht werden“ konnte. Nun soll also erst einmal verkauft werden – der BLB NRW „hat daher die Beauftragung eines Wertgutachtens in die Wege geleitet und die landeseigene Gesellschaft NRW.Urban aufgefordert, ein Angebot dafür abzugeben.“ Wie lange das nun wieder dauert, darüber mag trefflich spekuliert werden.



„Vor dem Hintergrund des bisherigen Projektverlaufs halten wir es für sinnvoll, die Verantwortung und damit auch größeren Gestaltungsspielraum für die weitere Entwicklung des Campus West in die Hände der direkt Betroffenen zu legen“, so Gabriele Willems, Geschäftsführerin des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW.