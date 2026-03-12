BlackTrust kauft Wohnanlage mit 50 Einheiten in Duisburg

BlackTrust hat eine Wohnanlage aus dem Baujahr 1995 mit insgesamt 50 Wohneinheiten und rund 3.200 m² Wohnfläche erworben. Das Objekt befindet sich in Duisburg, im Stadtteil Neumühl. Der Ankauf ist Teil einer langfristig ausgerichteten Bestandsstrategie. Für die Wohnanlage sind derzeit lediglich bedarfsgerechte, werterhaltende Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung und Bewirtschaftung erfolgt im Rahmen eines ganzheitlichen Immobilienmanagements durch das eigene Team.

„Mit dem aktuellen Ankauf haben wir unser Bestandsportfolio in der wirtschaftlich starken Metropolregion Rhein-Ruhr gezielt ergänzt. Seit vielen Jahren investieren wir kontinuierlich in Wohnanlagen in dieser Region und entwickeln die Bestände durch eine nachhaltige Bewirtschaftung weiter. Unser Ziel ist es, den Wohnungsbestand in Nordrhein-Westfalen weiter auszubauen und langfristig zu halten“, sagt Mikail Aydöner, Geschäftsführer der BlackTrust Capital GmbH.

