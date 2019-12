Blackstone und Quincap kaufen Münchner Einstein von der HVB

Blackstone und Quincap haben sich in einem Bieterverfahren durchgesetzt und werden von der HypoVereinsbank (HVB) den Büro- und Fachmarktkomplex „Einstein“ im Münchner Stadtteil Haidhausen kaufen. Der Komplex war bislang das Investitionsobjekt des H.F.S. Lea­sing­fonds Deutsch­land 1. Laut Marktinformationen soll der Kaufpreis bei rund 200 Mio. Euro liegen. Für Blackstone und Quincap nicht der erste große Deal in der bayerischen Landeshauptstadt. In 2018 kauften die beiden Partner bereits den Arabella Bogen für 170 Mio. Euro [wir berichteten] für die europäische Core+ Plattform von Blackstone.

Der fünfgeschossige Komplex (auch „Einstein A-D“ genannt) mit einer Mietfläche von rund 40.000 m² liegt an der Grillparzerstraße 10-20. Die verschiedenen Gebäudeteile sind zur Büronutzung vermietet. Direkt daran angeschlossen ist ein Toom-Baumarkt, der über eine Fläche von 8.000 m² verfügt.



Die HypoVereinsbank (HVB) wurde, wie auch bereits beim Verkauf des Verkauf des Tucherparks an die Commerz Real und Hines [wir berichteten], bei der Veräußerung von Freshfields Bruckhaus Deringer begleitet.