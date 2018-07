Blackstone und Quincap kaufen Leibniz-Kolonnaden in Berlin

Blackstones Europäische Core+ Immobilien Plattform und Quincap Investment Partners haben vereinbart, das Objekt “Leibniz-Kolonnaden“ auf der Leibniz Straße 49-53 in Berlin zu erwerben. Die gemischt genutzte Immobilie verfügt über eine Gesamtfläche von rund 14.500 m². Die Leibniz-Kolonnaden im Herzen der City West und Teilmarkt Charlottenburg liegen in unmittelbarer Nähe zum Kurfürstendamm.

Das Objekt ist, nach dem Ankauf der Objekte Leipziger Straße 127-128 in Berlin im Dezember 2017 [wir berichteten] und Arabella-Bogen in München im Mai 2018 [wir berichteten], ein weiteres wichtiges Investment für Blackstones Europäische Core+ Plattform.



Die Immobilie wird durch OfficeFirst, Blackstones exklusive Asset Management Plattform für Büroimmobilien in Deutschland, gemanagt. Blackstone und Quincap wurden beim Kauf durch CBRE, Hengeler Mueller und PricewaterhouseCoopers beraten.