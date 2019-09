Blackstone schnappt sich Dream Global-Portfolio für C$6,2 Mrd.

Dream Global und Blackstone sind sich handelseinig: Der kanadische REIT und der US-Finanzinvestor haben einen 6,2 Mrd. (C$) schweren Kaufvertrag unterzeichnet, der den Übergang aller Dream Global-Töchter und Immobilien an von Blackstone gemanagte Fonds vorsieht. Umgerechnet sind das rund 4,2 Mrd. Euro.

.

Ein neuer Pitch für Blackstones Immobilienbereich, der erst im Juni die milliardenschwere Übernahme - knapp 19 Milliarden US-Dollar - des US-Logistikportfolios von GLP (Singapur) unter Dach und Fach gebracht hat, was den bisher größten Logistikdeal in der Immobranche darstellt, und in der letzten Woche gab der Private-Equity-Investor zudem für seinen Immobilienfonds Commitments in Höhe von 20,5 Milliarden US-Dollar bekannt. Ein weiterer Superlativ, denn das ist das höchste Fundraising, das ein Immobilienfonds je erzielt hat.



James Seppala, Head of Blackstone Real Estate Europe, freut sich über den gelungenen Abschluss, da das Portfolio von Dream Global „ein qualitativ hochwertiges und diversifiziertes Portfolio von Büro- und Logistikimmobilien in Westeuropa ist, das sich durch eine hohe Qualität auszeichnet“. „Die Übernahme ist eine unglaubliche Chance für Blackstone, die bestehenden Büro- und Logistikportfolios in einigen der größten und wichtigsten Märkte der Welt zu erweitern“, so Seppala.



Dream Global’s Portfolio umfasst über 200 Büro- und Logistikimmobilien in Westeuropa. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt mit 213 Immobilien in Deutschland (109) und den Niederlanden. Hierzulande kaufte Dream Global zuletzt Immobilien in Ludwigshafen und Mannheim [wir berichteten].



Um den Deal abschließen zu können, müssen noch die Anteilseigner von Dream Global (mindestens 66,67 Prozent) zustimmen. Nach Abschluss der Transaktion erhalten diese eine Barabfindung von C$16,79 pro Anteil, was einer Prämie von 18,5% zum Schlusskurs (TSX) vom 13.09.2019 darstellt. Das Closing wird für Dezember erwartet.



Hengeler Mueller hat gemeinsam mit Simpson Thacher & Bartlett in London und New York, Davies Ward Phillips & Vineberg LLP in Toronto sowie verschiedenen anderen europäischen Local Counsel die Blackstone Gruppe beraten. Auf der Gegenseite waren Osler, Hoskin & Harcourt LLP and Greenberg Traurig Germany LLP tätig, zudem beriet TD Securities Dream Global in Finanzierungsfragen.