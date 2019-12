Blackstone kauft zwei Logistikimmobilien von Papyrus

Der US-Finanzinvestors Blackstone hat zwei Logistikimmobilien im Großraum München und Frankfurt mit einer Gesamtmietfläche von rund 28.000 m² erworben. Verkäufer ist die zur schwedischen Optigroup AB gehörende Papyrus GmbH, die ihr deutsches Papiergeschäft Mitte des Jahres verkauft hat und in diesem Zuge offensichtlich nun auch den Immobilienbestand versilbert. Hierfür mussten die Logistikimmobilien aus bestehenden Immobilienleasingstrukturen herausgelöst werden, um den Verkauf zu einem frühen Zeitpunkt realisieren zu können. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

In dem Portfolio befinden sich zwei Logistikimmobilien mit einer Mietfläche von insgesamt rund 28.000 m². Nummer eins liegt in Kirchheim (Hürderstraße 5) im Großraum München, Nummer zwei liegt in Kelkheim (Benzstraße 3) im Großraum Frankfurt.



Menold Bezler war für die Schweden im Rahmen des Verkaufsprozesses bei allen immobilien- und gesellschaftsrechtlichen Fragen tätig.