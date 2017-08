Blackstone kauft milliardenschweres Popular-Immobilienpaket von Santander

US-Finanzinvestor Blackstone hat einen neuen milliardenschwerden Deal eingetütet: Die Amerikaner übernehmen für 5,1 Milliarden US-Dollar 51 Prozent vom „Popular“-Immobilienpaket der Santander Bank. Die spanische Großbank reicht damit die Mehrheit des Pakets, das aus der symbolischen 1-Euro-Übernahme der maroden Banco Popular Anfang Juni stammt und mit rund 10 Milliarden Euro bewertet ist, weiter.

Ursprünglich war das gesamte Paket über 30 Milliarden Euro wert, wurde im Verlauf der Immobilienkrise aber nach und nach abgewertet. Laut Santander handelt es sich etwa jeweils zur Hälfte um unbebaute und bebaute, kleinere Grundstücke aus dem Privatsektor. Rund ein Fünftel entfällt auf Gewerbeimmobilien, die ursprünglich auf 800 Millionen Euro taxiert wurden. Im Rahmen der Übernahme hatte der Santander-Vorstand zwecks Risiko-Reduzierung umgehend angekündigt, den Immobilienbereich versilbern zu wollen. Es folgte ein Bieterverfahren mit den Großinvestoren Lone Star, Apollo und Blackstone. Und nachdem die EU-Kommission schließlich gestern erklärte, dass es keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken für die Übernahme der maroden Banco Popular durch Santander gibt - die sozusagen die erste brancheninterne Rettungsaktion nach den neuen Regeln zur Bankenabwicklung (BRRD) war - wurde das Finale bekannt gegeben: Blackstone Real Estate Partners Europe V war der Höchstbietende. Damit hat der Investmentriese aber nicht nur den größten Deal der spanischen Geschichte eingetütet, sondern wurde laut spanischer Presse auch auf einen Schlag größter Grundbesitzer des Landes.



Jon Grey, Global Head of Real Estate bei Blackstone, ist überzeugt von der spanischen Wirtschaft und geht davon aus, dass die „robuste Erholung“ anhalten wird und der Wert des Portfolios „langfristig maximiert werden kann“. Da Santander aber mit 49 Prozent noch einen beachtlichen Anteil hält, wird auch die Bank künftig durch die steigenden Preise profitieren. Das Land hat sich in den vergangenen drei Jahren wirtschaftlich deutlich erholt und gehört zu den schnellsten wachsenden Euro-Ländern, was parallel auch nachhaltig die Nachfrage auf den Vermietungsmärkten und letztendlich auf den Investmentmärkten erhöhte. Im Fokus stehen vor allem die Regionen um Madrid und Barcelona. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Blackstone. Die Vereinbarung reduziert unsere Immobilien-Exposure deutlich und stärkt unsere Bilanz. Es ist ein wichtiger Schritt im Integrationsprozess. Das Interesse an dieser Transaktion bei internationalen Investoren ist auch ein deutliches Zeichen des Vertrauens in die spanische Wirtschaft und wir bedanken uns bei allen Bietern, die teilgenommen haben“, so Santander-Vorstand Rodrigo Echenique. Lesen Sie hier mehr Details zum Deal.