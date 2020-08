Blackstone kauft 270 Mio. schweres Last Mile-Logistikportfolio

Blackstone hat von einem Joint Venture der Investmentfirmen Castlelake und Melcombe das Last-Mile-Logistikportfolio Proximity erworben, das aus 28 urbanen Logistikimmobilien besteht. Die Standorte des Last Mile-Portfolios liegen in Frankreich und Deutschland und umfassen eine vermietbare Fläche von 201.923 m². Allein 16 der 28 Immobilien liegen in Paris. In Deutschland liegen die Logistikimmobilien in den Top-Standorten Berlin, Frankfurt, Köln und Düsseldorf. Die 48 verschiedenen Mieter kommen schwerpunktmäßig aus dem e-Commerce-Bereich.

.

„Frankreich und Deutschland bleiben Kernmärkte für unsere europäische Logistikstrategie.“, kommentiert James Seppala, Leiter von Blackstone Real Estate Europe, die aktuelle Transaktion. Diese Märkte werden laut Seppala weiterhin von der starken Nachfrage im Bereich des E-Commerce profitieren.