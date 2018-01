Blackstone holt sich 24 Standorte von Goodman

Das noch frische Jahr hat nun auch seinen ersten großen Deal im Logistik-Segment: Der Luxemburger Blackstone Property Partner Europe Lower Fund 2 hat die Weichen für den Erwerb von 24 Goodman-Logistik-Centern in Polen, Frankreich und Deutschland für $304 Millionen gestellt. Die Papiere für das 600 Millionen-Euro-Geschäft sind abgehakt, das Closing steht allerdings noch aus. Insider-Informationen zufolge entfällt auf die neun deutschen Liegenschaften des Pakets ein Transaktionswert von 250 Millionen Euro.

.

Die 24 Immobilien kommen zusammen auf eine Mietfläche von 850.000 m². Im Zusammenhang mit der jüngsten Akquisition wurde zeitgleich bekannt, dass Blackstone einen Teil der vor rund acht Monaten für 12,25 Milliarden Euro an die China Investment Corporation (CIC) veräußerten Lager- und Logistik-Plattform Logicor [Chinesen übernehmen Blackstones Logicor offensichtlich für 12 Mrd. Euro ] zurückkaufen will/wird, um diesen Part ebenfalls in den europäischen Fonds einzubringen. Kolportiert wird ein Anteil von zehn Prozent an dem Gesamtportfolio von 630 Logistikimmobilien in 17 Ländern. Der Fonds ist auf ein Zielvolumen von zwei Milliarden Euro ausgelegt.



Das jetzt erworbene Portfolio besteht aus folgenden Unternehmensübernahmen:

• Goodman Montélimar, C€Logix Immobilier Eurl, Gelf Mitry, Amiens Logistique and GELF Longvic (alle mit Sitz in Frankreich)

• Goodman Amethyst Logistics, Goodman Redwood Logistics, Goodman Linsengericht Logistics, Goodman Carpo Logistics, Goodman Mikado Logistics, Goodman Blush Logistics, Goodman Arcadia Logistics i Waldlaubersheim Logistics (alle mit Sitz in Luxemburg)

• C€Logix Properties Germany (mit Sitz in den Niederlanden)

• Gelf Fizpartner (Poland) Vacaria, Gelf Fizpartner Goodman Alpha Logistics, Goodman Omega Logistics, Gelf Fizpartner Goodman Isabelline Logistics, Gelf Fizpartner Goodman Osmerus Logistics, Gelf Fizpartner Elatine oraz Gelf Fizpartner Goodman Moonstone Logistics (alle mit Sitz in Warschau)



Unbestätigt bleibt derweil auch die Meldung, dass die CIC Blackstone beauftragt haben soll, das Gesamt-Portfolio von Logicor (weiterhin) zu verwalten. Der weltweite Appetit von Investoren auf Logistikimmobilien scheint jedenfalls auch nach den Rekordergebnissen in 2017 unvermindert weiter evident zu sein.