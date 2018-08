Allianz RE und Brookfield refinanzieren Blackstones Londoner St Katharine Docks

Allianz Real Estate und Brookfield haben die Londoner St Katharine Docks auf dem 50 St Katharine's Way von Blackstone in einer von der HFF Real Estate Limited koordinierten Transaktion refinanziert. Die Allianz als vorrangiger Kreditgeber führte die Transaktion im Auftrag von mehreren Versicherungsgesellschaften der Allianz durch. Brookfield stellte dazu Mezzanine-Finanzierungen über den Brookfield Real Estate Finance Fund V bereit. Mit der fünfjährigen, variabel verzinslichen Finanzierung nimmt Blackstone zum ersten Mal sowohl bei der Allianz als auch bei Brookfield in Europa Kredite auf. Darüber hinaus ist dies die weltweit erste Transaktion, bei der Allianz Real Estate und Brookfield bei einer Finanzierung zusammenarbeiten.

Die St Katharine Docks, ein im Jahr 1827 erschlossenes, mehr als 93.000 m² großes Gelände und der einzige Hafen im Zentrum Londons, haben sich zu einem Anziehungspunkt in der britischen Hauptstadt entwickelt, der mehr als 46.500 m² Gewerbefläche, 80 dort ansässigen Unternehmen, 24 Bars und Restaurants sowie 200 Liegeplätze umfasst und auf dem 6500 Menschen arbeiten. Im Jahr 2014 erwarb Blackstone das Objekt im Rahmen der Akquisition der Max Property Group. Blackstone hat die Immobilie seither umfassend weiterentwickelt und damit erstklassige Ankermieter wie WeWork, Clarkson Plc, QA Limited und Six Degrees anzogen.



Die von der Allianz zur Verfügung gestellte Finanzierung teilt sich auf in ein vorrangiges Darlehen und eine Kreditlinie zur Sanierung von Devon House, einem knapp 8400 m² großen Gebäude auf dem Grundstück. Es ist die zweite Transaktion der Allianz in Großbritannien im Jahr 2018 - im April stellte die Allianz 50 Millionen Pfund bereit im Rahmen der 100 Millionen Pfund umfassenden Finanzierung der Projektentwicklung „80 Fenchurch Street“, einem erstklassigen Büroobjekt in der City of London [wir berichteten]. Beide Transaktionen sind Teil der europäischen value-add Wachstumsstrategie der Allianz.



„Dies ist eine einmalige Gelegenheit zur Refinanzierung eines einzigartigen Anwesens in London. Die St Katharine Docks stellen eine erstklassige Immobilienentwicklung dar, die perfekt zu unserer Ausrichtung auf sehr hochwertige und langfristige Assets passt und die im Eigentum von renommierten Managementgesellschaften wie Blackstone stehen“, sagt Roland Fuchs, Head of European Debt bei Allianz Real Estate." Diese zweite Value-add Transaktion in Großbritannien in diesem Jahr verdeutlicht unseren zunehmenden Fokus auf London. Wir sind überzeugt, dass die Stadt auch weiterhin zu den einflussreichsten und dynamischsten Cities der Welt gehören wird mit einer überzeugenden Auswahl an erstklassigen Assets für Investoren.”