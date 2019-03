Blackrock versilbert Lyoner Stern

Blackrock Real Assets hat das 28.000 m² große Bürogebäude Lyoner Stern aus seiner europäischen Value-Add-Strategie verkauft. Es ist der zweite Verkauf aus dem deutschen Value-Add-Portfolio und der dritte innerhalb dieser Strategie. „Der Lyoner Stern ist eine weitere Erfolgsgeschichte unserer europäischen Investmentstrategie. Dabei konzentrieren wir uns auf ,übersehene‘ Objekte in Städten mit engen Mietmärkten und guter Liquidität. Dadurch sind wir wie beim Lyoner Stern in der Lage, Geschäftspläne schneller umzusetzen und Objekte früher als geplant zu vermieten und wieder zu verkaufen. Gleichzeitig können wir Mietwachstum deutlich oberhalb unserer Ziele verwirklichen“, freut sich Thomas Müller, Portfoliomanager für europäische Immobilien bei Blackrock über die gelungene Transaktion hierzulande. Zuvor verkaufte der Investor Mitte 2017 aus seiner europäischen Value-Add-Strategie bereits den Münchner Campus E an Kanam [wir berichteten] sowie ein Pariser Bürogebäude..

.

Das Bürogebäude Lyoner Stern in der Hahnstraße 68-70 befindet sich in bevorzugter Lage, direkt an der S-Bahn-Station im Frankfurter Teilmarkt Niederrad, und durchläuft die finale Phase einer Repositionierung und Sanierung. Der Investor hatte die Immobilie Ende 2016 erworben [wir berichteten] und mit der zügig mit der Repositionierung begonnen. Wie gelungen die Transaktion angesichts des Verkaufspreises ist, läßt Blackrock allerdings unkommentiert.



Der Teilmarkt Niederrad ist Frankfurts größtes Backoffice-Viertel. Es hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt und verfügt heute über eine deutlich aufgewertete Infrastruktur. Viele ehemalige Bürogebäude wurden in Wohnraum umgewandelt. Die Leerstände sind daraufhin signifikant gesunken, und der Mietmarkt hat sich von seinen historischen Tiefstständen sehr positiv entwickelt.



„Wir freuen uns, dass wir für unsere Investoren erneut ein gutes Resultat erzielt haben. Wir haben den Wandel von Niederrad schon frühzeitig beobachtet, als die Leerstände im Zuge der Büro-Umwandlungen anfingen zurückzugehen, und rechtzeitig dort investiert. Seitdem sind die Leerstände um circa 30 Prozent gefallen. Sie liegen heute etwa 65 Prozent unter ihren historischen Höchstständen. Dadurch konnten unsere Investoren vom Preis- und Mietanstieg in diesem verbesserten Marktumfeld profitieren. Wir bleiben auf der Suche nach Objekten in Teilmärkten, die einen dauerhaften strukturellen Wandel durchlaufen und zu den liquidesten Investitionsstandorten gehören“, kommentiert Wolfgang Ködel, Leiter des deutschen Immobiliengeschäftes bei BlackRock Real Assets.



Clifford Chance, CBRE Preuss Valteq und JLL haben den Verkäufer beraten.