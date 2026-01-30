BlackRock kauft Münchner Traditionshotel Excelsior Hotel von Geisel

Neuer Eigentümer für ein Stück Münchner Hotelgeschichte: BlackRock Real Estate übernimmt das traditionsreiche Excelsior Hotel in der Schützenstraße, als Betreiber ist die britische Siggis Capital an Bord. Verkäufer ist die Hoteliersfamilie Geisel, die das Haus seit 1936 geführt hat und sich damit von ihrer letzten eigenen Hotelimmobilie getrennt hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, Marktinformationen zufolge soll dieser aber bei rund 60 Millionen Euro liegen.

.

Das Excelsior Hotel befindet sich seit Mitte der 1930er-Jahre im Besitz der renommierten Hoteliersfamilie Geisel und zählt weithin als eines der führenden Boutique-Hotels in München. Es verfügt über 114 hochwertig ausgestattete Zimmer und Suiten, fünf Tagungsräume sowie mehrere gastronomische Betriebe, darunter das Restaurant Vinothek. Das Gebäude liegt in der Münchner Schützenstraße 11, nur wenige Gehminuten vom Münchner Hauptbahnhof und den Stachus-Einkaufspassagen entfernt. Es war die letzte eigene Hotelimmobilie der Privathoteliers, in 2021 hatte die Familie bereits den Königshof am Stachus verkauft [wir berichteten]. Mit dem Verkauf ist die Familie nun lediglich noch auf Betreiberseite im Hotel Schwabinger Wahrheit sowie im Beyond by Geisel am Marienplatz aktiv.



„Wir freuen uns, für unsere Kunden eines der etablierten Hotelobjekte in München zu erwerben und damit unsere Immobilienpräsenz in Europa weiter auszubauen. Als eines der beliebtesten Reiseziele Deutschlands ist die Nachfrage nach hochwertigen Hotels in der Stadt äußerst hoch, zugleich sind entsprechende Objekte nur selten verfügbar. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team des Excelsior, um den Gästen auch in Zukunft ein herausragendes Hotelerlebnis zu bieten“, kommentiert Björn Rasche, Leiter Immobilien Deutschland und Niederlande.



Der Ankauf soll über Mittel aus der von BlackRock verwalteten Value-Add-Strategie erfolgen, die aktiv in Sektoren wie Logistik und Rechenzentren in den wichtigsten europäischen Märkten investiert.