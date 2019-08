BlackRock Fonds schließt Finanzierungsrunde mit 780 Mio. Dollar ab

BlackRock Real Assets hat die erste Finanzierungsrunde des BlackRock Europe Property Fund V (“EFV”) mit Kapitalzusagen in Höhe von 780 Millionen Dollar abgeschlossen. 24 öffentliche und private Pensionspläne, Staatsfonds, Finanzinstitute, Versicherer, Stiftungen und Family Offices aus Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten sowie der Region Asien-Pazifik haben zu einem starken Abschluss dieser ersten Runde beigetragen. Die Kapitalzusagen lagen schlussendlich mehr als 50 Prozent über dem Zielwert. Der EFV strebt Kapitalzusagen in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar an.

Der EFV verfolgt eine Value-Added-Strategie. Damit setzt er im Wesentlichen den Ansatz seines Vorgängerfonds – des Europe Property Fund IV (“EFIV”) – fort. Die Renditeunterschiede zwischen europäischen Immobilien aus dem Core-Segment und Objekten außerhalb dieses Segments bleiben hoch. Dies bestätigt die Strategie des Portfoliomanagements, durch Repositionierung, Neubau und Rekapitalisierung stabilere Vermögenswerte zu schaffen. Im aktuellen Marktumfeld könnten Investoren versucht sein, zulasten der Liquidität höhere Renditen in Peripheriemärkten zu suchen. Das Team des EFV wird seiner Anlagedisziplin jedoch auch weiterhin treu bleiben. Das bedeutet, sich auf konjunkturell stabile Objekte in liquiden Märkten mit liquiden Losgrößen und kurzen Business-Plänen zu konzentrieren.