Blackprint Booster fördert drei neue PropTechs

Der Blackprint PropTech Booster fördert in seiner zweiten Programmrunde drei junge Unternehmen aus München und Berlin. Die drei PropTechs Wohnungshelden, VR Now und Allvr konnten sich im Vorentscheid gegen insgesamt rund 40 Mitbewerber aus der ganzen Welt durchsetzen. Sie sind bereits in das Frankfurter TechQuartier eingezogen. Alle Teams erhalten 50.000 Euro Beteiligungskapital und arbeiten in den kommenden sechs Monaten gemeinsam mit den strategischen Partnerunternehmen des Boosters daran, ihre innovativen und skalierbaren Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. Teil des Accelerator-Programms sind zudem intensive Coachings in allen geschäftsrelevanten Themenfeldern.

.

Die Wohnungshelden haben eine schnittstellenlose Lösung für die digitale Wohnungsvermittlung entwickelt, durch die Vermieter Zeit und Kosten sparen können. VR Now programmiert Computer-Vision-Algorithmen, die Gebäudegrundrisse automatisch erkennen, die Daten auswerten und in 3D-Modelle umwandeln. Auch Allvr setzt auf Virtual Reality und hat ein Tool entwickelt, über das Nutzer ortsunabhängig 3D-Rundgänge durch Gebäude vornehmen und teilweise Details modifizieren können.



„Wir freuen uns sehr darauf, diese interessanten PropTechs mit unserem Programm zu begleiten. Alle drei Teams haben spannende, in der Form bisher einzigartige Technologien entwickelt, die in verschiedenen Einsatzbereichen enorme Effizienzgewinne versprechen. Wir sehen großes Potenzial für die Ansätze der drei Unternehmen. Über den Booster können wir die Geschäftsmodelle nun in Pilotprojekten mit unseren strategischen Partnern unter realen Marktbedingungen noch gezielt weiter schärfen“, sagt Alexander Ubach-Utermöhl, Gründer und Geschäftsführer des Boosters. Als eine Art Mittler zwischen den PropTechs und etablierten Unternehmen moderiert und koordiniert der Accelerator die Zusammenarbeit und fördert so aktiv den Austausch unterschiedlicher Expertisen.



Aktuell hat der Blackprint Booster neun strategische Programmpartner. Dazu zählen die Aareon AG, Commerz Real AG, Deutsche Reihenhaus AG, Goldbeck Gruppe, NAI apollo group, Obotritia Capital KGaA, techem GmbH und Vonovia SE. Die Wirtschaftskanzlei CMS Hasche Sigle stellt zudem ihre Beratungsexpertise zur Verfügung. Initiiert wurde der Accelerator von der auf PropTechs spezialisierten Beteiligungsgesellschaft Blackprintpartners aus Frankfurt und dem Aufsichtsratsvorsitzenden der LichtBlick SE, Marc Stilke. Für die drei geplanten Runden im rund zweijährigen Programm stellen die strategischen Partner insgesamt ein Budget von bis zu 2,5 Millionen Euro bereit.