In der Liegenschaft „Am Unisyspark 1“ konnte für ein Schweizer Family Office ein langfristiger Mietvertrag mit einem bereits in der Nachbarschaft ansässigen Online Marketing Unternehmen durch Blackolive vermittelt werden. Damit stehen in dem Objekt nur noch lediglich ca. 1.700 m² zur Anmietung zur Verfügung, für die ebenfalls bereits Gespräche mit Interessenten geführt werden. Der Leerstand verringert sich somit auf 15 %.

