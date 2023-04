Blackolive vemarktet Bad Homburger Circoleum

Das Landlord Advisory Team von Blackolive ist von der Concarus Real Estate Invest exklusiv mit der Vermarktung des Circoleum in der Siemensstraße 21 in Bad Homburg beauftragt worden. Die Liegenschaft ist Teil des „Büro- und Gewerbeparks Mitte“, dem größten Gewerbeareal in Bad Homburg und zeichnet sich durch seine repräsentative Architektur aus. Auf einer Gesamtmietfläche von rund 21.000 m² bietet das aus zwei Gebäudekomplexen bestehende Circoleum lichtdurchflutete, flexibel teilbare Büroflächen.

