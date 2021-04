Blackolive und Rubinstein übernehmen exklusiv das Fifty Five Westend

Fifty Five Westend

Blackolive ist gemeinsam mit Rubinstein Real Estate exklusiv mit der Vermarktung des Fifty Five Westend beauftragt. Die Revitalisierung des Bürogebäudes in der Eschersheimer Landstraße ist parallel zum Vermarktungsstart angelaufen und werden laut Cresco Real Estate bis 2023 abgeschlossen sein.

„Wir haben uns für eine Zusammenarbeit mit Blackolive und Rubinstein Real Estate entschieden, weil uns die Kombination überzeugt hat. Rubinstein ist sehr erfahren in den Bereichen Revitalisierung und Repositionierung und Blackolive hat eine sehr starke Stellung am Frankfurter Büromarkt bei der Mieterakquisition und Vermarktung“, so Tino Rübsam, Head of Asset Management der Cresco Real Estate.



Das Multi-Tenant-Gebäude in der Eschersheimer Landstraße 55 verfügt über eine Gesamtmietfläche von 8.860 m² sowie 78 PKW-Stellplätze in der Tiefgarage, 9 PKW-Stellplätze im Außenbereich sowie 93 Fahrrad-Stellplätze. Es sind LEED Gold und WiredScore Gold Zertifizierungen angestrebt.