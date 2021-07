Anwaltskanzlei mietet 500 m² in The Docks

Schmitz & Partner Rechtsanwälte verlegt seinen Standort vom Frankfurter Westend in den urbanen Osten von Frankfurt.

Die Mietfläche im 2020 fertiggestellten Projekt The Docks in der Lindleystraße 8-10 beträgt rund 500 m². „Die hervorragende Architektur, gute Infrastruktur und direkte Wasserlage haben uns von Anfang an für den Standort begeistert. Wie schon bei Gründung der Kanzlei im Jahre 2009 mit dem ehemaligen amerikanischen Generalkonsulat hat uns Herr Oliver Gresens, Prokurist und Immobilienberater bei Blackolive, erneut eine einladend pulsierende Bürofläche präsentiert, die wir noch dieses Jahr beziehen werden“, so Dr. Bernd-Wilhelm Schmitz, Partner bei Schmitz & Partner Rechtsanwälte.



Beraten wurde Schmitz & Partner Rechtsanwälte von Blackolive, auf Vermieterseite war Avison Young beratend tätig.