PraxisServicePlus zieht nach Frankfurt

Von Marburg nach Frankfurt: PraxisServicePlus zieht es in den Norden der Mainmetropole. Der Gesundheitsdienstleister mietet in der Berner Straße 38 knapp 1.000 m² Bürofläche an. Bei der Anmietung der Mietfläche wurde das Unternehmen von Blackolive beraten. Eigentümer des 10.500 m² großen Bürogebäudes in Nieder-Eschbach ist seit vergangenem Jahr der Investmentmanager Westcore Europe [wir berichteten].

.

„Weil unser Unternehmen stark expandiert, wollten wir uns um einen Standort in Frankfurt erweitern, um uns so deutlich zu vergrößern. Wir sind deshalb sehr zufrieden, dass wir über Blackolive eine passende Fläche in einer für uns sehr guten Lage anmieten können“, erläutert Marion Wagner, Geschäftsführerin bei PraxisServicePlus.